В рамках поиска мирного решения конфликта на Украине обсуждается возможность обмена и возвращения территорий. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Трансляцию выступление главы Белого дома, в котором Трамп отвечаем на вопросы о перспективах урегулирования ситуации на востоке Украины, ведет Associated Press.

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — пояснил Трамп.

В средствах массовой информации западных стран ранее появлялась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа уже давала понять Украине о вероятности утраты контроля над восточными территориями в случае достижения мирного соглашения с Российской Федерацией.

В различных источниках неоднократно подчёркивалось, что подобные соглашения могут подразумевать передачу Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей под контроль Кремля. Это вызывает тревогу у ряда европейских лидеров.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил о полной готовности Трампа и Путина ко встрече на высшем уровне.