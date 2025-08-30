Трамп в появился на публике на фоне слухов о смерти

Слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа, активно распространявшиеся в социальных сетях, оказались ложными. Американский лидер лично развеял их, появившись на публике в гольф-клубе.

Теории заговора начали набирать популярность после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о готовности занять президентский пост в случае необходимости.

Дополнительным поводом для спекуляций стал крупный синяк на правой руке Трампа, который конспирологи сравнили с подобными проявлениями у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

В официальном медицинском отчете Белого дома подобные синяки объясняются венозной недостаточностью, которой страдает Трамп. Сам политик ранее также объяснял, что синяки появляются от частых и энергичных рукопожатий с сторонниками.

Пресс-пул Белого дома подтвердил, что Трамп был замечен в белой рубашке-поло и своей характерной красной бейсболке перед отправлением президентского кортежа. Джей Ди Вэнс, чье заявление подогрело слухи, позже выразил уверенность в том, что американский президент находится в отличной форме и успешно завершит свой президентский срок.

В официальном заявлении представителя администрации подчеркивается, что 70-летний политик регулярно проходит медицинские обследования, а его когнитивное здоровье не вызывает никаких опасений у врачей.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает отход от дипломатических усилий по Украине.