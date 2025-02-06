Трамп вежливо послал журналистку из Афганистана после вопроса о «Талибане»

Курьезный случай произошел во время небольшого пресс-подхода президента США Дональда Трампа перед объявлением указа о запрете мужчинам-трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях.

Слово взяла журналистка из Афганистана, которая спросила Трампа, есть ли у него план по изменению ситуации в Афганистане и о его отношении к правящему там движению «Талибан»**.

«Вы знаете про «Талибан»? Я афганская журналистка, афганская суфражистка. Есть ли у вас какие-либо комментарии по Афганистану? Каковы ваши планы на будущее для афганского народа, особенно для афганцев?» — осведомилась репортер.

На что Трамп сказал сначала, что ему «немного трудно понять ее». А когда узнал, что она из Афганистана, вежливо послал женщину куда подальше с ее вопросом.

«О. На самом деле, у Вас красивый голос и красивый акцент. Единственная проблема в том, что я не понимаю слова, которые вы говорите. Но я хочу пожелать вам удачи и мира! Давайте следующий вопрос…» — отрезал глава Белого дома.

Ранее сообщалось о том, что талибы отказались вернуть США их военный арсенал.

*закон о запрете трансгендерного перехода в России вступил в силу 24 июля 2023 года.

**запрещенная в России террористическая организация.