Трамп внезапно прекратил интервью телеканалу из соображений своей безопасности

Кандидат в президенты США Дональд Трамп внезапно прервал интервью телеканалу NewsNation после сообщения своей службы безопасности, сообщил «Интерфакс».

Трамп давал эксклюзивное интервью телеканалу NewsNation, когда с ним связалась его служба безопасности и предупредила, что продолжение беседы будет небезопасным для него.

По информации газеты The Hill, кандидат в президенты внезапно заявил журналистам, что ему и им небезопасно стоять там, где они находились. После этого он попросил прервать разговор.

Этот инцидент произошел на следующий день после того, как в Аризоне объявили о розыске мужчины, который грозился убить Трампа в своих социальных сетях.

В ходе интервью Трамп успел отметить, что для него было бы честью, если бы его кандидатуру поддержал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший.

Ранее сообщалось, что Трамп победил на «выборах», которые организовал в своей соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск.