Трамп победил на выборах, которые организовал Маск в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск запустил опрос в соцсети Х, напоминающий выборы президента. В рамках голосования пользователям предлагалось выбрать, кому они доверяют пост главы государства.В результате Дональд Трамп одержал безоговорочную победу над Харрис.

В опросе поучаствовали более 1 млн человек. Трамп получил 78,7% голосов, Харрис — 21,3%.

Накануне Дональд Трамп пообещал сделать Маска своим консультантом после вступления в должность главы государства. Такие полномочия помогут Илону Маску контролировать экономику страны.

Ранее Дональд Трамп дал интервью Илону Маску. Политолог Туманян назвал этот жест «очередной технологической уловкой». Он считает, что кандидат в президенты решил заручиться поддержкой поклонников Маска. Также мужчина предположил, что подобные перформансы еще будут продолжаться.