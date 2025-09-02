Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование в российском лидере Владимире Путине, назвав конфликт на Украине бессмысленным и приведшим к тысячам смертей. Об этом сообщает Lenta.ru.

В интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Дональд Трамп обрушился с критикой на российского президента Владимира Путина, назвав конфликт на Украине бессмысленной трагедией, унесшей тысячи жизней. Дональд Трамп уверенно заявил, что этого можно было избежать, если бы он сохранил свой пост после выборов 2020 года, которые он категорически отказывается признавать легитимными.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине.