Трамп выбрал себе в пару вице-президентом ненавидящего Украину и Зеленского сенатора Вэнса

Сегодня в понедельник решающий съезд Республиканской партии США большинством голосов утвердил кандидатуру миллиардера Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США на предстоящих в стране осенью нынешнего года выборах.

Трамп сразу же представил общественности, с кем в паре он собирается штурмовать Белый дом. В качестве вице-президента он видит сенатора от штата Огайо 1984 года рождения Джея Ди Вэнса.

«После долгих размышлений я решил, что человеком, который лучше всего подходит на должность вице-президента США, является Джей Ди Вэнс, сенатор от великого штата Огайо. Став вице-президентом, Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Спустя некоторое время в аккаунте Республиканской партии в соцсетях появился плакат с кандидатами на пост президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса соответственно.

Про последнего известно, что он яркий христианский правый консерватор, выступающий против однополых браков, абортов и нелегальной иммиграции . Но это еще не все: Вэнс является, пожалуй одним из самых ярых критиков военной помощи США Украине. Однажды он даже заявил, что «Украина должна уступить часть территории русским», что, в свою очередь, в интересах Америки.

Накануне политолог Еловский выразил мнение, что покушение оказалось для Трампа подарком в преддверии президентских выборов.