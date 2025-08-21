Трамп заявил о прояснении ситуации на Украине через две недели

Трамп пообещал ясность по Украине через две недели. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон может кардинально изменить свой подход к конфликту, если мирное урегулирование в указанный срок окажется недостижимым.Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дональда Трампа, ситуация вокруг украинского урегулирования кардинально прояснится в течение ближайших двух недель. Американский президент намекнул, что Соединенным Штатам, вероятно, придется выбрать совершенно иную стратегию, если за этот период дипломатический прогресс так и не будет достигнут.

Заявление прозвучало в ответ на прямой вопрос о будущем мирного процесса. Трамп избежал конкретных деталей, однако его слова указывают на наличие некоего внутреннего дедлайна у администрации США.

На фоне этого заявления западные СМИ, со ссылкой на информированные источники, активно обсуждают потенциальные форматы соглашения. В их числе — трехсторонняя сделка между Москвой, Вашингтоном и Киевом под эгидой ООН либо возврат к параметрам Стамбульских договоренностей.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп раскритиковал стратегию Байдена по Украине.