Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что причины конфликта скрывались в двух президентах, которые говорили неправильные вещи и не смогли урегулировать ситуацию на начальных этапах.

По словам республиканца, если бы бывший лидер Белого дома Джо Байден и ныне нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский публично говорили правильные вещи, то истории с конфликтом можно было бы избежать.

«Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить», — заявил Трамп (цитата по РИА Новости).

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Таким образом Россия вышла защитить интересы, право на жизнь, религию и язык людей, подвергающихся со стороны киевского режима геноциду и издевательствам долгие годы.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Европе жесткие условия по завершению конфликта на Украине.