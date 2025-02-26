Заявления Белого дома вызвали панику в Европе

Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг заявил, что каждое заявление из Белого дома вызывает беспокойство и панику в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика в парламенте республики.

В Австрии не разделяют политику американского президента Дональда Трампа, вздрагивая от каждого нового заявления и публикаций в соцсетях. Кроме того, по словам Шалленберга, Европа оказывает куда больше поддержки Украине, чем Штаты. Сам республиканец, как считает министр, не слишком заинтересован в этом.

«Иногда у меня складывается ощущение, что американский президент (Дональд — прим. ред.) Трамп ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая… как мы на это среагируем. А что делаем мы, европейцы? Мы задыхаемся от каждого твита, от каждого заявления. Мы впадаем в моральное негодование», — заявил он.

По словам главы австрийского ведомства, переговоры по европейской безопасности не могут пройти без Европы, также, как и переговоры о мире на Украине без Украины.

Ранее сообщалось, что французский президент переговорил с Дональдом Трампом. Он предлагал послать на Украину войска. В Financial Times заявили, что республиканец отказался идти на такой шаг. В Белом доме подчеркивали, что конфликт на Украине намерены завершить в короткие сроки за столом переговоров.