Трамп высказался о встрече с Зеленским в Ватикане
Трамп: «встреча с Зеленским прошла хорошо»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо.
Непродолжительный диалог двух лидеров проходил перед похоронами папы Римского Франциска.
Зеленский остался доволен переговорами, отметив, что «многое успел обсудить» с президентом США, и поблагодарил его.
Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла хорошо, отметив, что Зеленский стал спокойнее.
Глава Белого дома добавил, что Зеленский «понимает картину».
Ранее Трамп назвал нелепыми требования вернуть Крым Украине.