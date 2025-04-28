Трамп высказался о встрече с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо.

Непродолжительный диалог двух лидеров проходил перед похоронами папы Римского Франциска.

Зеленский остался доволен переговорами, отметив, что «многое успел обсудить» с президентом США, и поблагодарил его.

Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла хорошо, отметив, что Зеленский стал спокойнее.

Глава Белого дома добавил, что Зеленский «понимает картину».

Ранее Трамп назвал нелепыми требования вернуть Крым Украине.