Трамп высказался по вопросу территориальных уступок Украины
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Избранный президент США Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос относительно того, должна ли Украина уступить территории России.
В эфире Fox News он заявил, что будет готов дать ответ на этот вопрос позже, а именно тогда, когда будут начаты переговоры между РФ и Киевом.
Трамп подчеркнул, что освобожденные ВС РФ регионы, сильно пострадали в результате боевых действий, поэтому украинцы, скорее всего, не захотят туда возвращаться.
Ранее сообщалось о том, что Трампу удалось добиться небольшого прогресса по прекращению боевых действий на Украине. При этом он не стал конкретизировать, в чем именно заключается данный прогресс. Политик отметил, что Киев уже продемонстрировал свое стремление к мирному урегулированию конфликта.