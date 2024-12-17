Трамп высказался по вопросу территориальных уступок Украины

В эфире Fox News он заявил, что будет готов дать ответ на этот вопрос позже, а именно тогда, когда будут начаты переговоры между РФ и Киевом.

Трамп подчеркнул, что освобожденные ВС РФ регионы, сильно пострадали в результате боевых действий, поэтому украинцы, скорее всего, не захотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось о том, что Трампу удалось добиться небольшого прогресса по прекращению боевых действий на Украине. При этом он не стал конкретизировать, в чем именно заключается данный прогресс. Политик отметил, что Киев уже продемонстрировал свое стремление к мирному урегулированию конфликта.