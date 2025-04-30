Трамп высмеял конгрессмена за резолюцию об импичменте

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Мичиган отреагировал на инициативу одного из конгрессменов-демократов, который выдвинул резолюцию о его импичменте. Республиканский лидер назвал автора документа «сумасшедшим» и недоумевал, за что именно ему может быть предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости.

Инициатором выступления стал конгрессмен Шри Танедар, представивший проект резолюции с формулировками по семи статьям, включая обвинения в «тираническом превышении полномочий».

Это стало первой официальной попыткой объявить импичмент Трампу во время его второго президентского срока. Однако эксперты отмечают, что у данной инициативы практически нет шансов на реализацию, так как палату представителей контролируют республиканцы.

«Какой-то парень, о котором я никогда не слышал, он конгрессмен? Он сказал: дамы и господа, я собираюсь запустить импичмент Дональда Трампа. Что, черт возьми, я сделал? Ну вот снова они хотят объявить мне импичмент. Этот сумасшедший», — сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в городе Уоррен.

Член палаты представителей от штата Мичиган, демократ Шри Танедар ранее объявил о начале процесса импичмента против действующего президента США Дональда Трампа. В качестве причины политик указал на предполагаемые нарушения основного закона страны и стремление к незаконному захвату властных полномочий.