Трамп выступил из мусоровоза после высказываний Байдена о его сторонниках

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп прокатился в мусоровозе. Это была реакция на заявление Джо Байдена о том, что сторонники республиканца – «мусор».

Ранее комик Тони Хинчклиффа в ходе выступления на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке заявил, что Пуэрто-Рико является «плавучим мусорным островом». Комментируя эти слова, Байден заявил, что жители острова являются хорошими и порядочными людьми, а мусор – это сторонники Трампа.

Позднее представители администрации Белого дома уточнили, что высказывание Байдена адресовано именно комику, а не всем сторонниками Трампа. Недопонимание возникло из-за апострофа.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена.