Трамп выступил из мусоровоза после высказываний Байдена о его сторонниках
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Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп прокатился в мусоровозе. Это была реакция на заявление Джо Байдена о том, что сторонники республиканца – «мусор».
Об инциденте сообщает CNN.
Ранее комик Тони Хинчклиффа в ходе выступления на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке заявил, что Пуэрто-Рико является «плавучим мусорным островом». Комментируя эти слова, Байден заявил, что жители острова являются хорошими и порядочными людьми, а мусор – это сторонники Трампа.
Позднее представители администрации Белого дома уточнили, что высказывание Байдена адресовано именно комику, а не всем сторонниками Трампа. Недопонимание возникло из-за апострофа.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена.