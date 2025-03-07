Трамп выступил с жестким заявлением об Иране

Американский президент во время беседы с журналистами в Белом доме заявил о том, что Иран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо же столкнуться с последствиями в самое ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Трамп отметил, что с Ираном сложилась некая ситуация, и что-то скоро произойдет. Если это будет не мирное соглашение, то то, что определенно сможет решить сложившуюся проблему. Также Трамп добавил, что не собирается мириться с положением дел в отношениях с Тегераном.

По словам американского лидера, сейчас Вашингтон рассматривает два пути решения ядерного вопроса Ирана. Речь идет либо о дипломатическом варианте (Трамп отдает предпочтение переговорам), либо о военном пути. Президент США отметил, что можно заключить соглашение, которое также устроит стороны.

Ранее в Иране заявили о том, что ядерная программа страны не может быть ликвидирована военным путем.