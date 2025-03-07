В Иране прокомментировали угрозу Трампа из-за ядерной программы

Иранская ядерная программа не может быть ликвидирована военным путем. Об этом агентству France-Presse сообщил руководитель МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Как подчеркнул дипломат, программу не получится уничтожить с помощью военных операций, так как изученная и усвоенная технология находится в умах людей. Он также заявил, что Иран в состоянии дать «очень мощный» ответ в случае какой бы то ни было атаки. По словам Аракчи, он не верит в боевые действия израильтян в отношении Ирана, так как, по его мнению, подобное развитие событий привело бы к «масштабному пожару» в ближневосточном регионе.

До этого президент Соединенных Штатов сообщил о том, что отправил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и уточнил, что предпочел бы заключить с Тегераном договор по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить этот вопрос военным путем.

Ранее стало известно, что глава США попросил президента России Владимира Путина выступить в качестве посредника на переговорах с Ираном.