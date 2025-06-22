Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану

По информации издания New York Times, президент США Дональд Трамп обратится к американскому народу в связи с недавними ударами ВВС США по территории Ирана.

Обращение президента США запланировано примерно на 5 утра по московскому времени.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал удары, нанесённые США по Ирану, как «историческое событие» для США, Израиля и всего мирового сообщества.

После того как Соединённые Штаты нанесли удары по территории Ирана, президент Трамп заявил, что Тегеран должен прекратить военные действия и что пора положить конец конфликту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный самолёт произвёл бомбардировку ядерного объекта в иранском городе Фордо.