Трамп выступит с публичным заявлением после разговора с Путиным

После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сделает соответствующее заявление. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, президент США будет говорить с президентом России в 17 часов по московскому времени (в 10 — по местному). После этого американский лидер сделает звонок и президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Левитт, с заявлением по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным выступит она или сам Дональд Трамп.

Также Левитт назвала оба разговора — и с Зеленским, и с Путиным — очень важными.

Напомним, что ранее в Раде раскрыли, как Россия и США могут унизить Украину.