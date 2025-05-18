В Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину

По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, Россия и США будут договариваться о прекращении конфликта на Украине без участия Киева. Свои предположения он написал в аккаунте в соцсетях.

По мнению политика, к концу мая — началу июня стороны смогут существенно продвинуться в этом вопросе.

«Украина и Россия представят свои условия по прекращению огня. Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча Путина и Трампа, согласование компромиссный условий, доведение их до Украины», — считает он.

Минувшим днем в субботу, 17 мая, глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудят вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал цель телефонного звонка Путину 19 мая.