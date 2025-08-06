Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета 6 августа

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в ночь на 7 августа (6 августа в 23:30 мск), сообщил Белый дом.

Хотя официальная тема выступления не объявлена, ожидается, что речь пойдет о решении по новым санкциям против России. Это произойдет в тот же день, когда специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф проведет переговоры в Москве. Американский эмиссар уже прибыл в российскую столицу.

Администрация Трампа ранее выдвинула России ультиматум, потребовав прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначальный 50-дневный срок был сокращен до 10 дней. Время истечет 8 августа. В случае невыполнения требований Трамп ранее угрожал введением вторичных пошлин для покупателей российских энергоресурсов.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает альтернативы санкциям против России.