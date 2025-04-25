Трамп выводит Украину и Россию к диалогу: Reuters опубликовало финальный план США

План включает ряд значительных моментов, которые могут кардинально изменить нынешнюю геополитическую ситуацию, отмечают эксперты.

В частности, США де-юре готовы признать Крым российским, де-факто — часть других территорий, освобожденных РФ, в том числе территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

План подразумевает снятие санкций с Москвы, наложенных еще с 2014 года, а также отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Вместо этого Украине предлагаются гарантии безопасности от группы европейских и неевропейских государств.

Согласно представленному плану, Украина сможет вернуть контроль над частью Харьковской области и Запорожской атомной электростанцией (АЭС), а также получить беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

Соглашение также включает обязательства США и Украины по экономическому сотрудничеству и разработке полезных ископаемых. Более того, Украина получит финансовую помощь для полной реконструкции страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил возможность отказа Украины от территорий в обмен на мир с РФ.