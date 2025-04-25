Трамп выводит Украину и Россию к диалогу: Reuters опубликовало финальный план США
Reuters опубликовало финальный план США по урегулированию конфликта на Украине
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Появился полный список предложений по разрешению конфликта на Украине, выдвинутых администрацией президента США Дональда Трампа. Финальный план Вашингтона опубликовало агентство Reuters.
План включает ряд значительных моментов, которые могут кардинально изменить нынешнюю геополитическую ситуацию, отмечают эксперты.
В частности, США де-юре готовы признать Крым российским, де-факто — часть других территорий, освобожденных РФ, в том числе территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
План подразумевает снятие санкций с Москвы, наложенных еще с 2014 года, а также отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Вместо этого Украине предлагаются гарантии безопасности от группы европейских и неевропейских государств.
Согласно представленному плану, Украина сможет вернуть контроль над частью Харьковской области и Запорожской атомной электростанцией (АЭС), а также получить беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.
Соглашение также включает обязательства США и Украины по экономическому сотрудничеству и разработке полезных ископаемых. Более того, Украина получит финансовую помощь для полной реконструкции страны.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил возможность отказа Украины от территорий в обмен на мир с РФ.