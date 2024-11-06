Трамп «взял» колеблющуюся Джорджию, где с треском проиграл в 2020 году

На выборах в США подсчитаны все 100% голосов избирателей в ключевом колеблющемся штате Джорджия. Как передает Fox News, республиканец Дональд Трамп набирает там 55,5%. Демократка Камалла Харрис уступает ему, имея в активе — 43,9%.

Стоит отметить, что именно Джорджия сильно подвела Трампа на прошлых президентских выборах в 2020 году. Тогда республиканец уступил в этом штате своему сопернику-демократу Джо Байдену. Миллиардер не смирился с поражением и, считая, что были допущены множественные нарушения, завалил местные суды исками. Которые ни к чему совершенно не привели.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.