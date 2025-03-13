Трамп захотел лично встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что с удовольствием бы провел личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

47-й американский президент заявил Рютте, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным сам, однако пока он и его команда заняты урегулированием украинского кризиса. Республиканец также отметил, что, как и ранее, призывает российского президента «поскорее урегулировать конфликт на Украине».

«Я бы с удовольствием встретился с Путиным. Но нужно поскорее покончить с конфликтом на Украине», – отметил Дональд Трамп, трансляция велась в соцсети Х.

Напомним, что и российская сторона также выражала желание встретиться с Трампом. Заявление было сделано после встречи делегаций в Эр-Рияде. Однако в Кремле тогда подчеркнули, что такое событие «должно быть подготовлено».

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп во главе стола заняли первые полосы зарубежных СМИ.