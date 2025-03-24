Украина и Соединенные Штаты уже практически закончили работу над соглашением о добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС.

Глава Белого дома сослался на доклад, сделанный министром финансов США Скоттом Бессентом. По его утверждению, сделка уже почти готова к тому, чтобы обе стороны поставили под ней свои подписи.

«Скотт сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут», — указал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в США в намерении продолжить конфликт на Украине. По мнению аналитика Берлетика, все мирные переговоры ведутся для отвода глаз, а в действительности администрация Трампа стремится лишить Россию ее преимущества. Таким образом Москве пытаются помешать одержать победу.