Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Бывший глава американского Белого дома Дональд Трамп обвинил своего преемника, действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в нахождении под контролем фашистов. Соответствующее заявление политик сделал во время своего последнего митинга сторонников в Мичигане.

В ходе своей речи Трамп заявил, что нынешний глава американского государства и фашисты, которые его контролируют, являются угрозой для демократии в стране. Он заявил о своей уверенности в том, что с Байденом на посту президента, Штаты «уподобляются государствам третьего мира».

В подтверждение своим словам политик обратил внимание на американские аэропорты и инфраструктуру. По мнению Трампа, они являются плохими.

Накануне Трамп заявил, что коррумпированность судебной системы США и наплыв мигрантов превращают страну в государство третьего мира.