Трамп заявил, что Белый дом не нуждается в Маске

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи кабинета министров, что, несмотря на значительный вклад Илона Маска, Белый дом не нуждается в его услугах.

Трамп отметил, что Маск ему нравится, а также упомянул о приобретении автомобиля Tesla по рыночной стоимости, подчеркнув, что покупка не была продиктована необходимостью.

Департамент государственной эффективности США (DOGE), инициированный Трампом и возглавляемый Маском, нацелен на оптимизацию бюджетных расходов и реорганизацию федеральных структур.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее сообщал, что данное ведомство обнаружило вопиющие примеры несанкционированных расходов американского правительства, не получивших одобрения конгресса.

Ранее сообщалось, что 77 членов конгресса просят Трампа уволить Илона Маска.