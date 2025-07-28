Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп теперь уже не так сильно заинтересован в переговорах по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил он сам во время визита в Шотландию. Его слова привело РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов посетил Шотландию и встретился там с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. После встречи он ответил на вопросы журналистов. В частности, его спросили, возможна ли встреча президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — указал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что такая встреча все еще может произойти. По его словам, он не думал, что события вокруг Украины будут развиваться именно таким образом. Он считал, что сможет достичь подписания соглашения о прекращении военных действий.

Ранее уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Трамп дает понять, что уже пора действовать.