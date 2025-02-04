Трамп заявил, что доволен результатами переговоров с Канадой: пошлины отменены на 30 дней

Дональду Трампу удалось провести плодотворные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он остался доволен достигнутыми соглашениями. Об этом в соцсети Х сообщил канадский лидер.

Трюдо написал, что ему удалось убедить Трампа отложить введение повышенных пошлин на все товары из Канады. За это северный сосед США начинает активно бороться с нелегальной миграцией, а также попытается прекратить поставки наркотиков со своей территории.

«Канада реализует план пограничных мер стоимостью $1,3 млрд — укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока фентанила», — пообещал канадский премьер.

Наркокартели будут внесены в список террористических организаций для более эффективной борьбы с ними, а также с отмыванием денег. Сам Трамп отметил, что он доволен достигнутыми соглашениями. Он подтвердил, что как минимум на 30 дней приостановлено введение пошлин в 25% на товары из Канады.

Ранее Трамп предложил Канаде избавить ее от торговых пошлин, если та согласится войти в состав США в качестве 51-го штата. По утверждению американского президента, его страна может спокойно обойтись без канадской продукции, но продолжает выделять ей огромные деньги в качестве помощи. Такие отношения необходимо менять.