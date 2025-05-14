Трамп заявил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным

Даже полностью забитый рабочий график Дональда Трампа не помешает его возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил сам американский президент, его слова привело РИА Новости.

Трамп сообщил, что пока не знает, приедет ли его коллега из России в Стамбул. На данный момент его рабочий график на 15 мая полностью расписан, тем не менее, это не помешает возможной встрече с Путиным.

«Завтра у нас все расписано. Но это не значит, что я бы не поехал — если это спасет жизни, я поеду», — указал он.

Трамп также не исключил, что введет новые санкции против РФ за поддержку Ирана. Он сообщил, что всегда рассматривает такую возможность.

Ранее западная пресса заявила, что администрация Трампа начала менять свою позицию по конфликту на Украине. Белый дом якобы склоняется к использованию более жесткого тона в диалоге с российским правительством. Некоторые эксперты отмечают, что явная несговорчивость Москвы вызывает недовольство у Трампа.