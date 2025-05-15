Трамп заявил, что готов участвовать в переговорах в Стамбуле

В ходе встречи с бизнес-лидерами в Дохе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своей готовности включиться в переговоры по украинскому кризису в Турции в пятницу, если возникнет такая необходимость.

В настоящее время глава американской администрации находится в поездке по Ближнему Востоку, в рамках которой он уже посетил Саудовскую Аравию и провел беседу с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Согласно информации, опубликованной в издании Guardian, Джонатан Пауэлл, советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам безопасности, направится в Турцию для консультирования Владимира Зеленского относительно предстоящих переговоров между Россией и Украиной.

В публикации также отмечается, что министры иностранных дел других европейских государств пока не планируют принимать участие в этих переговорах.

Газета подчеркивает, что основной рекомендацией Пауэлла является избегать действий, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни.