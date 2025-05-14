Трамп заявил, что «сегодня, завтра или в пятницу» появятся хорошие новости по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что позитивные новости по вопросу переговоров по урегулированию украинского конфликта могут появиться со дня на день.

Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, Трамп сказал о том, что хорошие новости по вопросу украинских переговоров появятся, когда проходила встреча с эмиром Катара в Дохе.

Президент выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий США по вопросам России и Украины, а также добавил, что хорошие новости по Украине могут быть сегодня, завтра или же в пятницу.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о предстоящих переговорах в Стамбуле и добавил, что сейчас все тезисы находятся на столе.