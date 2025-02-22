Трамп заявил, что не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

В ответ на появившуюся накануне в СМИ информацию о возможном участии президента США Дональда Трампа в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве, сам республиканец сообщил, что не планирует посещать российскую столицу. Об этом информирует агентство Reuters.

Других подробностей не приводится.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

В пятницу, 21 февраля, французское издание Le Point сообщило со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Чуть позже пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности.