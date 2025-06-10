Трамп заявил, что не в курсе, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

В понедельник, 9 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что не располагает точной информацией о том, употреблял ли его бывший коллега Илон Маск запрещенные вещества в стенах Белого дома. Однако он выразил уверенность в том, что такого не было.

В интервью Washington Post, ссылаясь на источники из окружения президента, сообщили, что в ходе личной беседы с соратниками в условиях обострения конфликта с Маском американский лидер охарактеризовал его как «законченного наркомана».

«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, принимал ли Маск когда-нибудь наркотики в Белом доме.

В то же время издание New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что, по мнению Трампа, странное поведение Маска может быть связано с тем, что бизнесмен употребляет запрещенные вещества.

В прошлый четверг между Маском и Трампом произошел публичный конфликт из-за бюджетного предложения, которое президент США представил во вторник. Маск назвал это предложение «отвратительной мерзостью».

Ранее Илон Маск прокомментировал свои скандальные высказывания в адрес Дональда Трампа.