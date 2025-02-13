Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США

В ходе брифинга для журналистов, который состоялся после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп, президент США, сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования конфликта на Украине и развития отношений между Вашингтоном и Москвой.

Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на визит Владимира Путина в Соединенные Штаты и на свой визит в Россию. Глава США подчеркнул, что намерен поддерживать тесный контакт с российским президентом по телефону. После первой встречи в Саудовской Аравии может состояться и другая.

Президент США сообщил, что не видит опасности в том, чтобы вести прямой диалог с Россией без участия Зеленского. Он также выразил мнение, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.

«Я предложил Путину остановку огня на Украине, услышал от президента РФ, что тот не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным», — отметил Трамп.

Также, по мнению лидера Республиканской партии, в определенный момент на Украине должны состояться новые выборы.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.