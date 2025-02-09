В Кремле прокомментировали информацию о звонке Трампа Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В интервью ТАСС он сообщил , что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

Ранее издание The New York Post (NYP) сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Отмечается, что американский лидер не хотел говорить об этом публично. Издание не раскрыло тему разговору двух лидеров и не привело ни одной цитаты.

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то», — сказал Песков.

23 января Песков заявлял, что Путин проведет международный разговор, но отметил, что он будет «не тем», которого все ожидают, отсылая к возможному контакту с Трампом.

5 февраля представитель Кремля сообщил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам по ситуации на Украине. Глава государства подчеркивал, что целью диалога по украинскому конфликту должно быть достижение долгосрочного мира, а не кратковременного перемирия. Он также обратил внимание на то, что при разрешении конфликта необходимо учитывать законные интересы российской стороны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский знает ответ на вопрос о завершении конфликта на Украине.