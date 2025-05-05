Трамп заявил, что Россия хочет захватить всю Украину
Трамп: Россия стремится к полному контролю над Украиной
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В интервью каналу NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится к полному контролю над Украиной.
В ответ на вопрос о возможных компромиссах Трамп подчеркнул, что «России придется отказаться от претензий на всю Украину». Журналист уточнил у американского лидера, подразумевает ли он всю территорию Украины без исключений.
Трамп подтвердил, что России недостаточно уже имеющихся территорий; ее цель — вся Украина. Он также выразил уверенность, что, если бы не его действия, Россия продолжала бы захватывать украинские земли.
Ранее Трамп заявил, что США ближе к соглашению по Украине с одним из участников конфликта.