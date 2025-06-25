Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

С Украиной необходимо что-то решать, поскольку ситуация в этой стране уже вышла из-под контроля. Такое заявление на саммите НАТО в Гааге сделал президент США Дональд Трамп. Его точку зрения привело агентство Bloomber.

Во время мероприятия глава Белого дома выразил мнение, что с Украиной необходимо что-то делать из-за сложной обстановки в этой стране.

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация „совершенно вышла из-под контроля“», — указали журналисты.

Американский лидер не конкретизировал, какие именно шаги он может предпринять. Источники агентства восприняли такое заявление Трампа как готовность США более тесно включиться в процессы, которые протекают на Украине.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пообещал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите в Гааге. Он заявил, что обсудит с ним трудности, с которыми сталкивается Украина.