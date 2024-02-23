Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну. Об этом он сообщил на христианской конференции в штате Теннесси.

Он отметил, что в случае его победы на выборах президента Соединенных Штатов, он в сжатые сроки может урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной», — сказал Трамп.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О своем участии в них ранее сообщил действующий лидер страны Джозеф Байден, который представляет партию демократов. Трамп является республиканцем, который также заявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Трампу 77 лет. Он был 45-м президентом США. Страной он управлял с 2017 по 2021 годы. Политик неоднократно заявлял, что в случае его победы, конфликт на Украине будет урегулирован. Трамп отмечал, что знает президента Владимира Путина, поэтому договориться с ним ему будет легко.

Ранее президент США Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным*, говоря о том, что власти страны его преследуют по политическим мотивам. В США на Трампа заведены четыре уголовных дела.

*признан в России экстремистом и террористом