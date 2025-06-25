Трамп заявил, что у Путина могут быть планы дальше Украины

По завершении саммита НАТО в Гааге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал предположение о возможных экспансионистских устремлениях российского президента Владимира Путина, простирающихся за пределы украинских границ. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной итогам встречи лидеров стран — членов Альянса.

«Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — отметил глава американской администрации.

Касаясь вопроса о желании украинского президента Владимира Зеленского урегулировать текущий конфликт, президент США сообщил о намерении обсудить с Владимиром Путиным перспективы завершения боевых действий на территории Украины. Тем не менее, Дональд Трамп не предоставил конкретной информации о сроках проведения планируемой беседы.

Ранее политолог рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России.