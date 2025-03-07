Трамп заявил, что верит в стремление Путина достичь мира

Американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил о том, что верит президенту РФ Владимиру Путину в его стремлении достигнуть украинского урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Трамп ответил на вопрос о доверии к российском президенту утвердительно. Также президент США добавил, что дела с Россией идут хорошо, и сейчас он считает, что дела с Украиной иметь куда более сложно, даже несмотря на тот факт, что у тех совсем нет карт.

Также лидер США добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. По словам Трампа, Россия сейчас не пользуется паузой США в поставках оружия и разведданных Украине потому, что власти РФ стремятся именно к окончанию конфликта. Ранее и советник Трампа Майк Уолт отмечал тот факт, что Штаты собираются продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее западные журналисты предположили, что США и ЕС отдалились друг от друга из-за происходящего на Украине.