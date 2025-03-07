СМИ: США и Европа отдалились друг от друга из-за Украины

Пропасть между Соединенными Штатами и Европой из-за украинского конфликта стала больше, чем когда-либо, пишет Wall Street Journal.

Как следует из публикации, несмотря на то, что Европа начинает соглашаться с призывом США взять на себя основную ответственность за свою оборону, пропасть между союзниками по вопросу Украины «стала шире, чем когда-либо». В статье отмечается, что подобным образом ситуация развивается несмотря на предпринятые союзниками попытки убедить Трампа продолжать поддерживать Украину.

Напомним, как отмечали испанские СМИ, Трамп не видит в ЕС не союзника, скорее, считает это политическое объединение своим врагом.