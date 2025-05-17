Трамп заявил, что Зеленский умеет торговаться лучше, чем он сам

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о ситуации на Украине, критически оценив действия главы киевского режима Владимира Зеленского. В интервью журналисту телеканала Fox News Брету Байеру он назвал его «отличным торговцем».

Он отметил, что главе киевского режима удавалось постоянно убеждать бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена выделять ему финансовую помощь.

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 млрд улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — сказал Трамп.

После возвращения к власти в 2025 году американский лидер заявил о намерениях урегулировать конфликт на Украине. Тогда же президент сообщил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским.

Встреча с главой киевского режима, которая впервые состоялась в феврале, завершилась для него неудачей. Зеленского жестко раскритиковали сам Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвинив его в развязывании Третьей мировой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без него встреча России и Украины в Турции не состоялась бы.