Трамп подтвердил участие Зеленского в переговорах в Эр-Рияде

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что лидер украинского режима Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом американский президент сообщил в ответ на соответствующий вопрос представителей прессы.

Он также подчеркнул стремление России к диалогу, подчеркнув, что без переговоров возникла бы «серьезная проблема для Соединенных Штатов».

«Он [Зеленский] будет вовлечен, да», — сказал Трамп журналистам, его слова передает телеканал Fox News.

Кроме того, глава США выразил надежду на то, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии в самое ближайшее время.

Также американец подчеркнул: он считает, что проведение переговоров имеет ключевое значение для урегулирования конфликта на Украине. В случае отсутствия диалога могут возникнуть серьезные проблемы не только для Украины, но и для США.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу запланирована на 18 февраля в Эр-Рияде. В переговорах примут участие представители трех стран — США, России и Украины.