Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о достижении значительного прогресса по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По словам главы американского государства, взаимодействие ведется как с Россией, так и с Украиной. Трамп выразил надежду на успешное проведение переговоров.

«На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не собираются учитывать мнение главы киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении мирного плана по Украине.