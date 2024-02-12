Причиной негодования стало заявление Трампа о том, что он не позволил бы безвозмездно помогать союзникам военного блока, если бы те не платили соответственно счетам. Также кандидат в президенты Америки предложил выйти из состава НАТО.

По мнению француза это предложение Трампа подрывает альянс изнутри, Филиппо считает, что кандидат в президенты Америки хочет разрушить НАТО в разгар выборной кампании. Также политик отметил, что высказывания Трампа вызвали панику в политических кругах. Француза возмутило, что Трамп поставил борьбу за мир выше интересов альянса.

Француз также подчеркнул, что это стало вторым ударом по Западу после интервью американского журналиста Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью Путин отметил, что Запад понемногу начинает понимать, что не сможет нанести России стратегическое поражение. Также президент выразил уверенность в скором перемирии Киева и Москвы.