Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи с Владимиром Путиным, заявил, что готов встретиться с ним в любое время.

«В любое время, когда он хочет», - сказал американский лидер.

Говоря о российском лидере, Трамп отметил, что он умен.

Также он сказал, что Путин неуважительно относился к бывшему главе американского государства.

«Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп в Белом доме.

Ранее сообщалось о том, что США хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.