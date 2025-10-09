Трамп заявил о наращивании давления для урегулирования на Украине

Дональд Трамп объявил о наращивании давления для достижения договоренностей по урегулированию конфликта в Украине. Американский лидер отметил совместные усилия с партнерами по НАТО, однако детали будущей сделки не раскрыл. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении давления для достижения сделки по Украине. Свое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками наращивают дипломатический натиск. Он особо отметил роль Североатлантического альянса, заявив, что НАТО отлично проявляет себя и также усиливает давление. При этом американский лидер не привел конкретных деталей относительно того, в чем именно заключается это давление и о каких параметрах будущей сделки идет речь.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заговорил о пошлинах США в ответ на вопрос о ситуации на Украине.