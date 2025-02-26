Издание The Economist сообщило , что существует вероятность размещения французских и британских военных подразделений на территории Украины вблизи городов и портовых зон.

Высокопоставленный представитель западных кругов сообщил, что дислокация войск не предполагает их присутствия на передовой в восточной части страны.

Вместо этого их планируется разместить в украинских городах, портах, на атомных электростанциях и других ключевых объектах инфраструктуры.

Газета The Telegraph сообщала о секретных переговорах между лидерами Франции и Великобритании относительно возможной отправки так называемых «миротворческих сил» на Украину.

По информации источников издания, британский премьер-министр Кир Стармер пока не полностью поддерживает эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно продвигать данную идею после консультаций с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В Кремле подчеркнули, что размещение миротворческих сил возможно лишь при условии согласия всех сторон, участвующих в конфликте.

В Министерстве иностранных дел заявили, что планы Запада по вводу контингента на территорию Украины носят провокационный характер и свидетельствуют о стремлении западных стран к дальнейшему углублению конфронтации с Москвой.

Ранее сообщалось, что Макрону не удалось убедить Трампа поддержать отправку военных на Украину.