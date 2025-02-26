Economist: миротворцев на Украине разместят рядом с городами и портами
Economist: западные войска будут размещены на Украине рядом с городами и портами
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Издание The Economist сообщило, что существует вероятность размещения французских и британских военных подразделений на территории Украины вблизи городов и портовых зон.
Высокопоставленный представитель западных кругов сообщил, что дислокация войск не предполагает их присутствия на передовой в восточной части страны.
Вместо этого их планируется разместить в украинских городах, портах, на атомных электростанциях и других ключевых объектах инфраструктуры.
Газета The Telegraph сообщала о секретных переговорах между лидерами Франции и Великобритании относительно возможной отправки так называемых «миротворческих сил» на Украину.
По информации источников издания, британский премьер-министр Кир Стармер пока не полностью поддерживает эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно продвигать данную идею после консультаций с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
В Кремле подчеркнули, что размещение миротворческих сил возможно лишь при условии согласия всех сторон, участвующих в конфликте.
В Министерстве иностранных дел заявили, что планы Запада по вводу контингента на территорию Украины носят провокационный характер и свидетельствуют о стремлении западных стран к дальнейшему углублению конфронтации с Москвой.
Ранее сообщалось, что Макрону не удалось убедить Трампа поддержать отправку военных на Украину.