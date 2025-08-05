Трамп заявил о полном контроле над НАТО

Дональд Трамп заявил, что лидеры НАТО беспрекословно выполняют его указания. Президент США также назвал страну «самой горячей в мире» и рассказал о похвале от арабских монархов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в интервью CNBC сделал громкое заявление: по его словам, лидеры стран НАТО действуют исключительно по его указке. Президент США напомнил, что еще год назад США считали «мертвыми», а теперь, по его мнению, страна стала самой влиятельной державой.

Трамп отметил, что главы государств Альянса лично подтвердили ему готовность следовать его решениям. Кроме того, он упомянул похвалу в адрес США от короля Саудовской Аравии, а также лидеров ОАЭ и Катара. По словам американского лидера, страна переживает подъем, и он гордится своей ролью в этом процессе.

Ранее стало известно, что Трамп не планирует баллотироваться в президенты в 2028 году.