Трамп примет участие в саммите лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

В среду, 14 мая, в Эр-Рияде состоится пятый саммит лидеров стран Совета сотрудничества арабских стран. В нем также примет участие президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Саудовское агентство новостей SPA, саммит призван открыть новую главу конструктивного сотрудничества. Ожидается, что он сможет приблизить безопасное будущее, стабильность, а также поспособствует благополучию региона и мира.

По словам Трампа, саммит — это возможность обсудить современные вызовы, а также способ координации между странами Совета сотрудничества и США, чтобы укрепить безопасность и стабильность в регионе.

Ранее сообщалось о том, что Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля.